Nella partita tra Serbia e Arabia Saudita, il giocatore Kostic partirà dalla panchina. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima del calcio d'inizio, senza ulteriori dettagli sul motivo. Le formazioni sono state rese note poco prima del calcio d'inizio e riguardano entrambe le squadre, con alcune variazioni rispetto alle precedenti.

di Francesco Spagnolo Formazioni ufficiali Serbia Arabia Saudita, Kostic inizierà dalla panchina la sfida odierna. Per il giocatore della Juve possibile spazio nella ripresa. Gli allenatori hanno appena sciolto gli ultimi dubbi, comunicando le formazioni ufficiali di Serbia Arabia Saudita, e le scelte effettuate dai due commissari tecnici promettono una sfida ricca di spunti tecnici e fisici. Le formazioni ufficiali Serbia Arabia Saudita riflettono strategie opposte: da una parte la solidità europea con una spiccata propensione al gioco aereo, dall’altra la rapidità e l’agonismo dei “Green Falcons”, reduci da una crescita esponenziale nel loro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Serbia Arabia Saudita: la decisione su Kostic

Articoli correlati

Formazioni ufficiali Spagna Serbia: la decisione su Kosticdi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Spagna Serbia: la decisione su Kostic in vista del match in programma questa sera a Villarreal Filip...

Pronostico Serbia-Arabia Saudita: la rivincita è immediataSerbia-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Ha voglia di rivincita la...

Altri aggiornamenti su Serbia Arabia Saudita

Discussioni sull' argomento Pronostico Arabia Saudita-Serbia: analisi e probabili formazioni 31/03/2026 Amichevole Internazionale; Spagna-Serbia Amichevole 27-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria della Roja con diversi gol?.

Amichevoli pre Mondiali 2026: Serbia-Arabia Saudita, le probabili formazioniSerbia e Arabia Saudita si affrontano alle 18 nel test match a Ba?ka Topola di preparazione ai Mondiali 2026 in Nord America. Gli slavi, che non sono riusciti a qualificarsi alla rassegna iridata, son ... sportal.it

Pronostico Serbia-Arabia Saudita: la rivincita è immediataSerbia-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Ha voglia di rivincita la Serbia in questa seconda amichevole dopo la legnata ... ilveggente.it

Formazioni ufficiali #SerbiaArabiaSaudita La decisione su #Kostic - facebook.com facebook

#Serbia, i convocati di #Paunovic per le amichevoli contro #Spagna e #ArabiaSaudita: c’è #Pavlovic #MilanPress x.com