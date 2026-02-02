Holm Juve ora è anche ufficiale | il comunicato del club bianconero con le cifre e tutti i dettagli

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Holm. Il club ha diffuso un comunicato con tutte le cifre e i dettagli dell’operazione che riguarda il difensore svedese. È fatta, ora Holm è un nuovo giocatore bianconero e si attende solo di vederlo in campo con la maglia della Juve.

sull’operazione che riguarda il difensore svedese. Attraverso il proprio sito ufficiale la Juventus ha reso noto l’arrivo di Emil Holm dal Bologna. Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’operazione. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Emil Holm è un nuovo giocatore della Juventus: il difensore classe 2000 arriva in prestito dal Bologna fino al 30 giugno 2026. Nato a Goteborg, Holm è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’ IFK Goteborg: promosso in Prima Squadra all’inizio della stagione 2019, ha fatto il suo esordio in Allsvenskan – massimo torneo calcistico svedese – a 19 anni, collezionando complessivamente 42 presenze con il Club della sua città natale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

