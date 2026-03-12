Sabato sera al Pala Bcc Romagnolo, noto anche come ex Carisport, si è tenuto l’evento “Metto in scena storie e vino” organizzato da Giuseppe Giacobazzi. Il pubblico si è ritrovato tra tavoli imbanditi, tovaglie, vino, cibo e musica, con l’attore che ha condiviso diverse storie durante la serata. L’evento ha coinvolto presenti di tutte le età, creando un’atmosfera conviviale e rilassata.

Tavoli imbanditi, tovaglie, vino, cibo, musica e tante storie da raccontare. Sabato sera Giuseppe Giacobazzi trasforma il Pala Bcc Romagnolo, l’ex Carisport, nell’ Osteria Giacobazzi. Uno spettacolo che cambia a ogni replica, con diversi ospiti a sorpresa e sketch sempre differenti. Spazio, ovviamente, per alcune delle storie più amate del comico di Alfonsine, come quella del Caminetto di Milano Marittima. Sul palco con Giacobazzi anche il comico Andrea Vasumi, oltre alla musica de ‘ iMasa ’. I biglietti per lo spettacolo, promosso da Quartolato, sono in vendita sul sito di Ticketone. Giacobazzi, come si trasforma un teatro in un’osteria? "È qualcosa che non avevo mai visto, ci è venuta l’idea di portare sul palco tavoli, vino, musica, cibo e ovviamente le nostre storie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Metto in scena storie e vino"

Articoli correlati

Leggi anche: Max Pisu sul palco insieme al figlio. Noi, “Sinceramente bugiardi“ : "Metto in scena la vita di provincia"

“Mujer – Storie di Donna”: flamenco e fusion in scena a SummonteSummonte si prepara ad accogliere un evento di grande intensità artistica ed emotiva.

Buen Camino

Contenuti e approfondimenti su Metto in scena storie e vino

Temi più discussi: Metto in scena storie e vino; Leonardo Manera torna a teatro: Esordi tra locali per scambisti e spogliarelliste. Il ventriloquo incapace mi ha cambiato la vita; Il quieto vivere, il film di Matarrese arriva al cinema: due anteprime in Calabria.

Riccardo Goretti in tv. Le libere donne su Rai 1 accanto a Lino GuancialeSi muove fra piccolo e grande schermo, passando da palcoscenici prestigiosi che mettono in scena storie di donne e ... msn.com

Metto in scena vita reale e caos per confortareImprovvisazione, ironia, psicologia e conforto laico. Mercoledì alle 21 Paolo Rossi inaugura la nuova stagione del Petrella di Longiano con ‘Operaccia satirica’. L’attore comico friulano porta in ... ilrestodelcarlino.it

Bisceglie, Di Meo: “Il merito è dei ragazzi, io li metto solo in campo” - facebook.com facebook