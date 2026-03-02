Fiori di vetro | storie di anime fragili nell’ultimo libro di Maria Rosaria Selo

Nel suo nuovo libro intitolato “Fiori di vetro”, Maria Rosaria Selo raccoglie le storie di personaggi come Teresa, Nannarella, Manuele e Giacomo, insieme a Salvatore, Adelina e Peppino. Le narrazioni si concentrano su anime considerate fragili e inquiete, portando alla luce le vite di chi si confronta con difficoltà e vulnerabilità. Il testo presenta un insieme di racconti che esplorano le sfumature di queste esistenze.

Teresa, Nannarella, Manuele e Giacomo. Poi, Salvatore, Adelina e Peppino. Sono alcune delle anime inquiete e fragili, protagoniste dei racconti contenuti nell’ultimo libro di Maria Rosaria Selo intitolato, significativamente, “Fiori di vetro”. Personaggi plasmati dalla sofferenza e dal dolore cui però non manca quell’anelito di speranza che la loro modesta quotidianità possa cambiare. Nelle pagine della Selo spuntano anche personaggi capaci di superare gli affanni della vita grazie al potere “edulcorante” di immagini oniriche o visioni fantastiche. L’uscita dell’ultimo lavoro di una delle più apprezzate e seguite scrittrici napoletane è prevista il 7 marzo per i tipi delle Edizioni Vulcaniche, una giovane e dinamica casa editrice napoletana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

