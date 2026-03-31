Un furto di 12 tonnellate di prodotti al cioccolato ha coinvolto un’azienda alimentare, generando immediatamente reazioni social e commenti da parte di altre imprese del settore. Dopo la dichiarazione ironica di Nestlé, diverse aziende hanno pubblicato messaggi scherzosi su X, la piattaforma di social media. L’episodio ha attirato l’attenzione mediatica, senza che siano stati resi noti dettagli sulle modalità del furto o sui responsabili.

Un furto che ha scatenato una mossa di instant marketing senza precedenti. Dopo il commento ironico di Nestlé, le grandi aziende hanno iniziato a formulare commenti divertenti cavalcando l’onda mediatica su X Un furto da shock glicemico quello subito dall’azienda Nestlé:un tir che trasportava 12 tonnellate di prodotti KitKat è stato sequestrato in circostanze ancora da definire. L’unico dato certo è che la scomparsa del pesante mezzo è avvenuta sulla strada che portava i prodotti dallo stabilimento di San Sisto a Perugia verso la Polonia.Nel tir erano presenti ben 413,793 confezioni. Un furto così incredibile che l’azienda ha dovuto necessariamente fare una nota ufficiale sui propri canali social per confermare la notizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - KitKat, criminali golosi: rubate 12 tonnellate

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