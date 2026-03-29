KitKat commenta sui ladri che hanno rubato 12 tonnellate di cioccolato F1

Un furto di oltre 12 tonnellate di cioccolato F1 ha coinvolto dei ladri che hanno messo a segno il colpo in modo audace. La risposta ufficiale di KitKat è arrivata in modo rapido, lasciando intendere una reazione diretta all'evento senza ulteriori dettagli sul crimine. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e della società coinvolta.

"> KitKat ha messo a segno una risposta sorprendentemente arguta dopo che dei ladri hanno effettuato un colpo a dir poco audace, rubando oltre 12 tonnellate di prodotti a tema Formula 1. Questo episodio ha attirato l’attenzione non solo per la sua portata, ma anche per la reazione pubblica del marchio. La reazione ironica di KitKat al furto audace. In un contesto così serio, la dichiarazione di KitKat si è distinta per il suo tono che mescola umorismo e preoccupazione. “Abbiamo sempre incoraggiato le persone a prendersi una pausa con KitKat, ma sembra che i ladri abbiano preso il messaggio troppo sul serio e si siano ‘presi una pausa’ rubando più di 12 tonnellate del nostro cioccolato”, ha commentato il marchio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - KitKat commenta sui ladri che hanno rubato 12 tonnellate di cioccolato F1. Articoli correlati Leggi anche: È stato rubato un camion con 12 tonnellate di cioccolato KitKat: barrette sparite a pochi giorni da Pasqua Leggi anche: Maxi furto di KitKat, rubato camion con 12 tonnellate di barrette Una raccolta di contenuti su KitKat commenta Discussioni sull' argomento Rubato un camion partito dall'Italia con 12 tonnellate di barrette KitKat; Ladri golosi di KitKat: ne fanno sparire 12 tonnellate; È stato rubato un camion con 12 tonnellate di cioccolato KitKat: barrette sparite a pochi giorni da Pasqua; I ladri rubano 12 tonnellate di barrette KitKat durante un furto di cioccolato. È stato rubato un camion con 12 tonnellate di cioccolato KitKat: barrette sparite a pochi giorni da PasquaMaxi furto di oltre 12 tonnellate di KitKat. I ladri hanno rubato 413mila barrette che rischiano di finire sul mercato attraverso i canali non ufficiali ... fanpage.it Pur apprezzando l'eccezionale gusto dei criminali, resta il fatto che il furto di merci è un problema in escalation per le aziende di tutte le dimensioni", ha commentato Nestlé dopo un maxi furto che ha coinvolto quasi 12 tonnellate di KitKat. Un camion carico di o - facebook.com facebook