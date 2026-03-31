Kimi Antonelli mago degli scherzi | fucili ad acqua Hamilton e salsa piccante!

Su Instagram, la squadra Mercedes ha condiviso un video in cui il giovane pilota Kimi Antonelli organizza uno scherzo per il compleanno del suo ingegnere, coinvolgendo fucili ad acqua, salsa piccante e un omaggio a Hamilton. Tuttavia, il festeggiato non ha reagito bene e ha deciso di vendicarsi, dando così inizio a una serie di siparietti tra i due.

La pagina Instagram di Mercedes ha pubblicato un video con Kimi Antonelli protagonista. Il giovane pilota ha "celebrato" il compleanno del suo ingegnere Bono organizzandogli uno scherzo, però il festeggiato non l'ha presa bene e si è vendicato. come meglio non avrebbe potuto! Guarda il filmato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli mago degli scherzi: fucili ad acqua, Hamilton e salsa piccante! Articoli correlati Kimi Antonelli, il giro in go-kart da bambino: "Hamilton, sto arrivando!"In questa intervista del 2020 di Riccardo Scarlato per GOTV Channel, l'allora 13enne Andrea Kimi Antonelli si mostrava già sicuro delle sue qualità:... Leggi anche: Kimi Antonelli in pole position al Gp Cina 2026, poi Russell e Hamilton Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: F1, Italia in festa: Andrea Kimi Antonelli vince il GP Giappone, Leclerc da urlo a Suzuka; Kimi Antonelli, nuovi record per il supercampione della F1; Gp Giappone 2026, prove libere: Piastri beffa Antonelli per 92 millesimi; Formula 1 GP Giappone: Antonelli un'altra pole! E' la cinquantesima per un italiano. Kimi Antonelli, giovani italiani sul palcoscenico: ha già molti record, può diventare il pilota più forte di tutti i tempiC’è un’Italia che vince. Domina. Fa la differenza. E non soltanto per i risultati sportivi, ma per quella carica di simpatia ed empaticità che l’essere ... ilmessaggero.it Kimi Antonelli e il club degli otto miti: da Senna a Schumacher Il talento precoce dei predestinati (e Hamilton nel mirino)Curiosiamo dentro le carriere di chi ha preceduto il giovane nell’Olimpo della velocità. Ascari, Vettel, Verstappen e non solo: Kimi sembra proprio di quella pasta lì, quella dei fuoriclasse ... corriere.it Jannik, dedica a Bezzecchi e Antonelli dopo il trionfo a Miami: "Bez Kimi Italy" Jannik Sinner vince a Miami, dopo Indian Wells, e dedica anche questo titolo agli amici dei motori. Se in California la dedica era tutta per Kimi Antonelli, al primo successo in - facebook.com facebook Thomas Biagi: «Credo in Kimi Antonelli, lo vedo come un figlio. È il primo in trent'anni che mi ricorda Senna, ora ha il mondo in tasca e deve abbattere Russell» x.com