Kiev bisticcia coi vertici della più grande azienda tedesca di armamenti

Le tensioni tra Kiev e i vertici della principale azienda tedesca di armamenti sono aumentate dopo che un rappresentante tedesco ha commentato in modo sprezzante sui droni ucraini. Questi ultimi, costruiti con materiali improvvisati come i mattoncini Lego e assemblati da civili a casa, sono stati oggetto di battute da parte dei tedeschi. In risposta, Kiev ha criticato la capacità militare di Berlino, minimizzandone la produzione.

Gli ucraini hanno subito commenti sprezzanti dei tedeschi a proposito dei loro droni. Fatti con il Lego, montati da casalinghe in cucina: a queste parole Kiev ha risposto svalutando a sua volta la produzione militare di Berlino. È poi arrivato un tentativo di scuse, ma Zelensky ci ha messo il carico. Commenti indelicati. Fra i fabbricanti di armamenti, la Rheinmetall AG è il più imponente della Germania e fra i principali d’Europa. Il suo amministratore delegato Armin Papperger ha rilasciato il 27 marzo un’intervista al giornale americano The Atlantic, al quale ha fatto dichiarazioni a dir poco indelicate nei confronti della produzione militare di Kiev. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Kiev bisticcia coi vertici della più grande azienda tedesca di armamenti Articoli correlati Leggi anche: Ucraina, vertici Ue a Kiev nel quarto anniversario della guerra: “Pace giusta e duratura” Leggi anche: Vertici Ue a Kiev: "Europa con Ucraina"