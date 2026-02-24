Vertici Ue a Kiev | Europa con Ucraina

Da servizitelevideo.rai.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader dell’Unione Europea hanno visitato Kiev per mostrare solidarietà all’Ucraina, in risposta all’invasione russa. Durante l’incontro, hanno confermato il loro impegno a sostenere il paese e a lavorare per ripristinare la pace. La visita ha incluso incontri con funzionari locali e la promessa di aiuti concreti. La presenza dei rappresentanti europei a Kiev rappresenta un segnale chiaro di sostegno e di determinazione a favore dell’indipendenza ucraina.

7.15 "L'Europa è al fianco dell'Ucraina" e "non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace,la pace alle condizioni dell'Ucraina". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, arrivata a Kiev con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. nel quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Anche Costa sottolinea il sostegno all'Ucraina e afferma: "Inaccettabile" il veto al prestito a Kiev, "conto che tutti i 27 Stati membri affinché mantengano gli impegni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leader Ue a Kiev: Europa con UcrainaIl leader dell’Unione Europea ha visitato Kiev per mostrare il sostegno alla nazione, dopo che un attacco ha causato danni a infrastrutture civili.

Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in direttaLe tensioni tra Russia e Ucraina continuano a occupare le cronache dell'11 dicembre, con dichiarazioni da parte di Trump e richieste di incontri tra leader UE, USA e Zelensky.

Vertice UE Difesa: più armi a Kiev, difesa comune e pressioni su Mosca

Video Vertice UE Difesa: più armi a Kiev, difesa comune e pressioni su Mosca

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: I vertici Ue a Kiev, scontro totale con Orban sul prestito all'Ucraina; Ucraina, vertici Ue a Kiev a mani vuote: Orban blocca sanzioni e aiuti; Guerra Ucraina, i vertici Ue a Kiev per 4° anniversario del conflitto scatenato da Putin; Il presidente Costa si recherà a Kiev in occasione del quarto anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina.

I vertici dell'Ue in Ucraina, 'la pace alle condizioni di Kiev'I vertici dell'Unione Europea sono arrivati a Kiev in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra - ha scritto la ... ansa.it

Ucraina, vertici Ue a Kiev a mani vuote: Orban blocca sanzioni e aiutiNulla di fatto sul 20esimo pacchetto di misure punitive nei confronti di Mosca dopo lo stop al prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Lettera di Costa, che oggi sarà a Kiev con von der Leyen. al premier ... ilsole24ore.com