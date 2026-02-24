Vertici Ue a Kiev | Europa con Ucraina

I leader dell’Unione Europea hanno visitato Kiev per mostrare solidarietà all’Ucraina, in risposta all’invasione russa. Durante l’incontro, hanno confermato il loro impegno a sostenere il paese e a lavorare per ripristinare la pace. La visita ha incluso incontri con funzionari locali e la promessa di aiuti concreti. La presenza dei rappresentanti europei a Kiev rappresenta un segnale chiaro di sostegno e di determinazione a favore dell’indipendenza ucraina.

7.15 "L'Europa è al fianco dell'Ucraina" e "non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace,la pace alle condizioni dell'Ucraina". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, arrivata a Kiev con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. nel quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Anche Costa sottolinea il sostegno all'Ucraina e afferma: "Inaccettabile" il veto al prestito a Kiev, "conto che tutti i 27 Stati membri affinché mantengano gli impegni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leader Ue a Kiev: Europa con UcrainaIl leader dell’Unione Europea ha visitato Kiev per mostrare il sostegno alla nazione, dopo che un attacco ha causato danni a infrastrutture civili. Guerra Ucraina-Russia, Trump: “Non vogliamo perdere tempo con Kiev”. Leader UE chiedono incontro con USA e Zelensky: news in direttaLe tensioni tra Russia e Ucraina continuano a occupare le cronache dell'11 dicembre, con dichiarazioni da parte di Trump e richieste di incontri tra leader UE, USA e Zelensky. Vertice UE Difesa: più armi a Kiev, difesa comune e pressioni su Mosca Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: I vertici Ue a Kiev, scontro totale con Orban sul prestito all'Ucraina; Ucraina, vertici Ue a Kiev a mani vuote: Orban blocca sanzioni e aiuti; Guerra Ucraina, i vertici Ue a Kiev per 4° anniversario del conflitto scatenato da Putin; Il presidente Costa si recherà a Kiev in occasione del quarto anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina. I vertici dell'Ue in Ucraina, 'la pace alle condizioni di Kiev'I vertici dell'Unione Europea sono arrivati a Kiev in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra - ha scritto la ... ansa.it Ucraina, vertici Ue a Kiev a mani vuote: Orban blocca sanzioni e aiutiNulla di fatto sul 20esimo pacchetto di misure punitive nei confronti di Mosca dopo lo stop al prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Lettera di Costa, che oggi sarà a Kiev con von der Leyen. al premier ... ilsole24ore.com La Commissione UE ammette di non aver mai affrontato direttamente con Zelensky le accuse di corruzione in Ucraina. Mentre Bruxelles proclama la “tolleranza zero”, i vertici politici evitano il confronto diretto e continuano a trasferire miliardi a Kiev. Una contra - facebook.com facebook