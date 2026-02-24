Ucraina vertici Ue a Kiev nel quarto anniversario della guerra | Pace giusta e duratura

Il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina si celebra con i leader dell’UE a Kiev, a causa dell’intensificarsi delle tensioni e delle sofferenze della popolazione locale. I rappresentanti europei portano sostegno e promuovono un accordo di pace stabile. Durante l’incontro, si discutono anche aiuti umanitari e strategie di ricostruzione. La visita si inserisce in un momento di grande attenzione internazionale sulla crisi ucraina.

Guerra in Ucraina, ricorre oggi il quarto anniversario dell’invasione da parte della Russia, il 24 febbraio 2022. Oggi a Kiev la leader della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Antonio Costa. “A Kiev per la decima volta dall’inizio della guerra. Per riaffermare che l’Europa è ferma con l’Ucraina, finanziariamente, militarmente e durante questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro impegno duraturo per la giusta lotta dell’Ucraina” ha scritto su X von der Leyen. Niente sanzioni alla Russia, né prestito da 90 miliardi a Kiev. I vertici Ue arrivano nella capitale ucraina a mani vuote. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina: Mattarella, 'Italia e Ue saldamente al fianco di Kiev per pace equa, giusta e duratura'Il quarto Natale del popolo ucraino segnato dalla guerra, con attacchi russi sempre più intensi contro città e infrastrutture civili ed energetiche.

