L' Italia spenderà 112,6 milioni di euro per aprire la prima scuola per piloti di F-35 fuori dagli Stati Uniti

L’Italia investirà 112,6 milioni di euro per la creazione della prima scuola di pilotaggio F-35 fuori dagli Stati Uniti, a Trapani. Questo centro di addestramento sarà accessibile ai paesi partecipanti al programma, rappresentando un passo importante nello sviluppo delle capacità militari italiane e internazionali. La struttura intende garantire formazione e preparazione per i futuri piloti, contribuendo alla collaborazione tra le nazioni coinvolte nel progetto.

