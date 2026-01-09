L' Italia spenderà 112,6 milioni di euro per aprire la prima scuola per piloti di F-35 fuori dagli Stati Uniti
L’Italia investirà 112,6 milioni di euro per la creazione della prima scuola di pilotaggio F-35 fuori dagli Stati Uniti, a Trapani. Questo centro di addestramento sarà accessibile ai paesi partecipanti al programma, rappresentando un passo importante nello sviluppo delle capacità militari italiane e internazionali. La struttura intende garantire formazione e preparazione per i futuri piloti, contribuendo alla collaborazione tra le nazioni coinvolte nel progetto.
L’Italia mette sul tavolo 112,6 milioni di euro per far nascere a Trapani il primo polo di addestramento legato al programma F-35 al di fuori degli Stati Uniti, "aperto alla partecipazione" dei Paesi aderenti al programma. La spesa, formalizzata in una relazione preliminare e determinazione a. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Istat, export Italia aumenta del 10,5% a settembre 2025 su base annua, traino dagli Stati Uniti: +35% dopo il -21% di agosto
Leggi anche: Sci alpino, la classifica per nazioni: Italia sul podio tallonata dagli Stati Uniti
Per evitare un innalzamento della tassa sui rifiuti e aiutare l'ambiente (in una città che ha una differenziata tra le peggiori d'Italia, secondo Il Sole 24 Ore) - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.