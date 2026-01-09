L' Italia spenderà 112,6 milioni di euro per aprire la prima scuola per piloti di F-35 fuori dagli Stati Uniti

L’Italia investirà 112,6 milioni di euro per la creazione della prima scuola di pilotaggio F-35 fuori dagli Stati Uniti, a Trapani. Questo centro di addestramento sarà accessibile ai paesi partecipanti al programma, rappresentando un passo importante nello sviluppo delle capacità militari italiane e internazionali. La struttura intende garantire formazione e preparazione per i futuri piloti, contribuendo alla collaborazione tra le nazioni coinvolte nel progetto.

L'Italia mette sul tavolo 112,6 milioni di euro per far nascere a Trapani il primo polo di addestramento legato al programma F-35 al di fuori degli Stati Uniti, "aperto alla partecipazione" dei Paesi aderenti al programma. La spesa, formalizzata in una relazione preliminare e determinazione a.

