Nel corso dell'appuntamento di martedì di Sprint Zone, è intervenuto Walter Monti, allenatore di Kelly Doualla, giovane atleta emergente dell'atletica italiana. Durante la trasmissione, Monti ha discusso degli obiettivi futuri di Doualla e dei prossimi impegni, tra cui i Mondiali Under 20. La conversazione si è concentrata sulle tappe principali della preparazione e sulle aspettative legate alle competizioni imminenti.

Per il nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite Walter Monti, allenatore della giovane promessa dell’atletica italiana Kelly Doualla. Il tecnico analizza l’esperienza ai Mondiali indoor di Torun, primo grande palcoscenico internazionale per la velocista azzurra, appena 16enne, che ha affrontato la competizione con maturità e grande personalità, accumulando un bagaglio fondamentale in vista del futuro. Lo sguardo è ora rivolto alla stagione outdoor, dove il programma sarà focalizzato esclusivamente sui 100 metri nelle competizioni giovanili. Due gli appuntamenti principali: gli Europei Under 18 di Rieti e soprattutto i Mondiali Under 20 di Eugene, nello storico Hayward Field, uno degli impianti più iconici dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Kelly Doualla, parla il coach Walter Monti: obiettivi, futuro e Mondiali U20

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