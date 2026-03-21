Kelly Doualla debutta ai Mondiali Indoor | volata concreta accanto alla Campionessa Olimpica è in semifinale!

Kelly Doualla ha esordito ai Mondiali Indoor, correndo una volata concreta accanto alla Campionessa Olimpica e qualificandosi per la semifinale. Questo è stato il primo appuntamento ufficiale con la Nazionale Italiana assoluta per l’atleta, che ha dimostrato una buona forma durante la competizione. La sua performance ha attirato l’attenzione del pubblico presente alla manifestazione.

Kelly Doualla ha fatto il proprio debutto con la Nazionale Italiana assoluta, diventando la più giovane della storia a indossare la maglia azzurra in un evento internazionale: a 16 anni e 121 giorni, la velocista lombarda ha corso le batterie dei 60 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, riuscendo a qualificarsi alle semifinali sul rettilineo di Torun (Polonia) e a meritarsi il diritto di tornare in scena questa sera. La campionessa d’Europa U18 sui 100 metri e primatista europea tra le minorenni sui 60 metri (7.19 lo scorso anno) è scattata accanto a Julien Afred da St. Lucia, la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 sui 100 metri e co-primatista mondiale stagionale alla pari con Zaynab Dosso (6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kelly Doualla debutta ai Mondiali Indoor: volata concreta accanto alla Campionessa Olimpica, è in semifinale! Articoli correlati Kelly Doualla spalla a spalla con la Campionessa Olimpica ai Mondiali Indoor! Quando corre la batteria, orario, avversarie, corsiaKelly Doualla si apprestare a debuttare con la Nazionale Italiana maggiore: a 16 anni e 121 giorni, sarà l’azzurra più giovane di sempre a esordire... Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Simonelli in semifinale senza patermi, tra poco Dosso e Doualla nei 60 Tutti gli aggiornamenti su Kelly Doualla Temi più discussi: Kelly Doualla ai Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orario e dove vedere tutte le gare dell'azzurra; Doualla in Nazionale! La sedicenne prodigio al debutto ai Mondiali indoor di Torun; Kelly Doualla spalla a spalla con la Campionessa Olimpica ai Mondiali Indoor! Quando corre la batteria, orario, avversarie, corsia; Kelly Doualla, debutto storico ai Mondiali di Turun dopo il controverso no a Tokyo: il motivo della scelta e le prospettive. Kelly Doualla, debutto record ai Mondiali Indoor: sfida la campionessa olimpicaKelly Doualla, la più giovane azzurra di sempre, debutta ai Mondiali Indoor: sfida la campionessa olimpica Julien Alfred ... it.blastingnews.com Kelly Doualla spalla a spalla con la Campionessa Olimpica ai Mondiali Indoor! Quando corre la batteria, orario, avversarie, corsiaKelly Doualla si apprestare a debuttare con la Nazionale Italiana maggiore: a 16 anni e 121 giorni, sarà l'azzurra più giovane di sempre a esordire in ... oasport.it Kelly alla scoperta del mondo! #WorldIndoorChamps Doualla, 16 anni e 121 giorni, debutta senza paura e vola in semifinale con 7.27 nei 60 ai Mondiali indoor di Torun, nella batteria vinta dall'oro olimpico dei 100 Julien Alfred (7.06) Ph. Grana/FIDAL #atleti facebook TORUN CI SIAMOOOOOOOO Sono 26 gli azzurri ai Mondiali indoor in Polonia… E 12 gareggiano oggi! È già un’edizione da record per Kelly Doualla: è la più giovane italiana di sempre in una competizione iridata di atletica! Forza #ItaliaTeam! #Worl x.com