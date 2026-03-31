Il ministro israeliano ha dichiarato che il suo paese demolirà tutte le abitazioni presenti nei villaggi libanesi situati lungo il confine. La comunicazione riguarda specificamente le case nelle aree di confine libanesi, senza menzionare eventuali tempi o modalità dell’operazione. La notizia è stata resa nota attraverso un'intervista pubblica, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti o sulle reazioni delle autorità libanesi.

ROMA, 31 MAR – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato che tutte le case nei villaggi libanesi vicino al confine israeliano saranno demolite “come a Rafah e Beit Hanoun”, riferendosi alle aree della Striscia di Gaza dove l’Idf ha effettuato demolizioni su vasta scala di abitazioni durante la guerra. Lo scrive Haaretz. Circa 600.000 residenti evacuati dal Libano meridionale non potranno far ritorno finché non sarà garantita la sicurezza dei residenti nel nord di Israele, ha annunciato affermando che l’Idf istituirà una zona cuscinetto nell’area e mantenuto il controllo fino al fiume Litani. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Katz: ‘Israele demolirà tutte le case nei villaggi di confine in Libano’

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