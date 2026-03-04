Israele attacca nel sud del Libano Katz | successore Khamenei è nostro bersaglio

Israele ha condotto un attacco nel sud del Libano. Il ministro della difesa israeliano ha dichiarato che qualsiasi futuro leader iraniano sarà preso di mira. La comunicazione si concentra sulle intenzioni di Israele di colpire le figure di rilievo in Iran, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia riguarda azioni militari e dichiarazioni ufficiali senza approfondimenti su cause o conseguenze.

Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che qualunque sarà il nuovo leader iraniano nominato sarà inequivocabilmente un bersaglio. E ieri Katz era con il premier Netanyahu in una base militare israeliana. Netanyahu promette una guerra rapida, ma chiaramente ci sono tanti dubbi a riguardo, come anche non sarà rapida la guerra che Israele ha ricominciato con il Libano e proprio di questi ultimi minuti l’ordine di evacuare a tutti i residenti libanesi da tutta la parte sud del Libano. In Collegamento da Gerusalemme l’inviata Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Raid Israele su Iran, colpito summit per scegliere successore Khamenei. Teheran lancia avvertimento a Paesi UeSarebbe invece vivo Mahmoud Ahmadinejad. Lo scrive Iran International, con sede a Londra, che cita fonti informate secondo cui l'ex presidente iraniano è sfuggito a un tentativo di omicidio, ma ... adnkronos.com

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

MEDIO ORIENTE | Colpito un edificio a Baalbek e un hotel a Beirut, almeno 10 morti. I soccorritori scavano tra le macerie dopo il doppio attacco dell'esercito israeliano. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/04/israele-attacca-il-libano-colpiti-h facebook

Israele attacca in Libano e Teheran. Colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Scorte di munizione illimitate, possiamo combattere per sempre” x.com