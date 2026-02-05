Europei Giovanili di Karate l’Italia a Limassol per le medaglie 48 atleti convocati

L’Italia partecipa agli Europei Giovanili di Karate a Limassol con 48 atleti. Sono pronti a sfidarsi in una grande gara che richiama più di 1200 giovani provenienti da tutta Europa. La competizione è il banco di prova per le giovani promesse e per molti potrebbe essere l’occasione di mettersi in mostra. La squadra italiana si prepara con entusiasmo, concentrata a conquistare delle medaglie in questa importante occasione.

Limassol – Oltre 1200 atleti attesi a Limassol (Cipro), in occasione degli Europei Giovanili di Karate. la competizione si svolgerà dal 6 all’8 febbraio e vede in gara le categorie dei Cadetti under 16, degli Juniores under 18 e quella degli Under 21. Il palcoscenico della 53esima edizione dell’evento sarà quello dello Spyros Kyprianou Athletic Center, dove si sfideranno gli atleti di kata e kumite individuali, insieme alla categoria a squadre. Come riporta fijlkam.it, è stata confermata ‘in forma unificata la gara per Cadetti e Juniores, e introdotte quest’anno anche per U21’. Per l’Italia ci sono 48 atleti convocati, una nutrita e la più numerosa degli ultimi anni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Europei Giovanili

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, Limassol ospita la 53esima edizione degli Europei Giovanili di Karate.

La Sicilia si prepara a scendere in campo con due giovani atleti, Irene Marturano e Marco Lentini, convocati per gli Europei di Limassol.

