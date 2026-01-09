Le squadre campane del girone C di Serie C si sono subito mosse sul mercato, nonostante l’apertura ufficiale sia avvenuta il 2 gennaio. Numerose operazioni sono state già concluse, evidenziando un'attiva attività di mercato. Questa rapida mobilitazione dimostra l’interesse delle società della regione nel rafforzare le proprie rose in vista delle fasi decisive della stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche se il mercato si è aperto solo il 2 gennaio, le squadre campane del girone C di serie C si stanno dimostrando già molto attive e sono tante le operazioni concluse. La capolista Benevento ha chiuso ieri per l’approdo in giallorosso del difensore Luca Caldirola prelevandolo dalla Folgore Caratese. A lui (insieme a Borghini ) spetterà il compito di fungere da supporto alla coppia titolare Saio-Scognamillo dando a mister Floro Flores una alternativa di grande valore. A sinistra si è raffreddata in maniera notevole la pista che portava a Riccardo Turicchia della Juventus Next Gen perché il calciatore avrebbe chiesto un contratto molto lungo e al rialzo mentre il Benevento aveva in mente una soluzione diversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie C, campane molto attive sul mercato: tutte le operazioni

Leggi anche: Mourinho alla vigilia di Benfica Napoli: «Non guardo la Serie A. Conte molto esigente sul mercato, è uno dei più bravi in un aspetto»

Leggi anche: Cortona, uffici e servizi pubblici aperti fra Natale e Capodanno. Tutte le attrazioni sempre attive

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anteprima di Coronation Avenue 2026 con cadavere, il segreto di Maggie, la paura della “prigione” di Debbie e le campane nuziali | MR IT; Lotteria Italia, pioggia di vincite in Campania: ecco tutti i biglietti premiati con serie e paese.

Si muove il mercato delle campane di serie B. Juve Stabia e Avellino, tramite la Roma proprietaria del cartellino, si scambiano un giocatore - facebook.com facebook