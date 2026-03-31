Juventus Under 17 primo contratto da professionista per Alessandro Brancato | tutti i dettagli dell’accordo

Alessandro Brancato, giocatore della Juventus Under 17, ha firmato il suo primo contratto da professionista. L’accordo è stato ufficializzato e prevede la stipula di un contratto di durata e condizioni specifiche. La firma segna un passo importante per il giovane calciatore, che ora entra a far parte del settore professionistico della società. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ai termini dell’accordo.

di Francesco Spagnolo Juventus Under 17, Alessandro Brancato ha firmato il suo primo contratto da professionista. Tutti i dettagli dell’accordo con i bianconeri. La Juventus continua a guardare con attenzione ai talenti bianconeri. Nelle scorse ore la Vecchia Signora ha comunicato la firma del primo contratto da professionista di Alessandro Brancato, uno dei punti di riferimento dell’Under 17. Di seguito la nota ufficiale: « Alessandro Brancato firma il primo contratto da professionista della sua carriera: un accordo con la Juventus con scadenza 30 giugno 2028.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 17, primo contratto da professionista per Alessandro Brancato: tutti i dettagli dell’accordo Articoli correlati Juventus Women, primo contratto da professionista per Costanza Santarella: i dettagli dell’accordodi Redazione JuventusNews24Juventus Women, è ufficiale il primo contratto da professionista per Costanza Santarella. Juventus Under 17, Giaretta firma il suo primo contratto da professionista. Prosegue la crescita dell’estremo difensore in bianconeroKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Juventus Under Temi più discussi: Settore Giovanile | I risultati della settimana 16-22 marzo 2026; Under 17: Torino-Juventus 0-2; Tabellino partita Pisa vs Juventus; Durmisi tripletta in mezz'ora, Corigliano show con l'Italia: Juve, brillano le giovani stelle. Juventus Under 17, la vittoria del girone può arrivare nel derby: intanto Banchio e Giaretta piegano il Sassuolo. Il focusJuventus Under 17, il Genoa tiene accesa la lotta per il primo posto ma solo per la matematica: i bianconeri volano, con qualche rischio, verso la qualificazione diretta e puntano al derby col Torino. juventusnews24.com Juventus, primo contratto da professionista per Brancato: firma fino al 2028La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che Alessandro Brancato ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giovane centrocampista si è legato al ... tuttojuve.com #Deniz fa faville con la #Turchia L'attaccante della #JUVENTUS #UNDER16 segna 4 gol contro il #Marocco Il video qui - facebook.com facebook Massimiliano Scaglia e Simone Padoin hanno raccontato da dentro la #Juventus Under 20 x.com