Juventus Women primo contratto da professionista per Costanza Santarella | i dettagli dell’accordo

La Juventus Women ha annunciato l'accordo con Costanza Santarella, che ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'intesa è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale. Santarella, calciatrice, passa così a far parte della rosa in qualità di professionista. La firma segue le trattative tra le parti e rappresenta un passo importante per la sua carriera.

Juventus Women, è ufficiale il primo contratto da professionista per Costanza Santarella. Ha firmato fino al 2028. Tutti i dettagli. Novità importante in casa Juventus Women. Il club bianconero ha annunciato il primo contratto da professionista per Costanza Santarella. L’attaccante classe 2007 ha firmato fino al 2028. COMUNICATO – « Prosegue il lavoro di valorizzazione delle giovani calciatrici da parte della Juventus Women, che guarda da anni anche alla squadra Primavera come spazio per far crescere e coltivare i talenti del futuro: a conferma della bontà del percorso compiuto fino a oggi è arrivato il primo contratto da professionista per Costanza Santarella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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