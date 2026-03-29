Tottenham esonerato Tudor | De Zerbi in pole per sostituirlo

Il Tottenham ha annunciato l’esonero dell’allenatore Tudor, in carica da poche settimane. Al suo posto, la società ha messo in cima alla lista dei candidati De Zerbi. La decisione arriva dopo un inizio di stagione deludente, che ha portato alla rottura del rapporto tra il club e l’allenatore. La questione sarà formalizzata nelle prossime ore, con possibili sviluppi sulla nomina del nuovo tecnico.

Il mondo del calcio inglese è scosso da una notizia che ha del clamoroso e che segna il fallimento di un progetto tecnico durato appena una manciata di giorni. Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham, concludendo una delle parentesi più brevi e tormentate della storia recente della Premier League. Arrivato a Londra con la fama di sergente di ferro e con il compito di raddrizzare una stagione nata sotto cattivi auspici dopo il suo addio alla Juventus, il tecnico croato ha finito per affondare insieme a una squadra che ora vede da vicino lo spettro della retrocessione. La separazione è avvenuta con effetto immediato, lasciando il club in una situazione di caos totale proprio durante la sosta dedicata alle nazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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