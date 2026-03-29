Igor Tudor è stato esonerato dal ruolo di allenatore del Tottenham Hotspur dopo aver diretto solo sette partite. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando il club senza guida tecnica. Attualmente, sono circolate le candidature di due possibili sostituti: Sean Dyche e Roberto De Zerbi.

Tudor esonerato dal Tottenham: finisce dopo appena 7 partite. Ora si pensa a Dyche o De Zerbi Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham Hotspur. Il club inglese ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con il tecnico croato. La notizia, nell’aria da diversi giorni, è diventata realtà dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor esonerato dal Tottenham

Articoli correlati

Tottenham, esonerato Tudor: De Zerbi in pole per sostituirloIl mondo del calcio inglese è scosso da una notizia che ha del clamoroso e che segna il fallimento di un progetto tecnico durato appena una manciata...

Juventus, Tudor verso l’esonero dal TottenhamDall’Inghilterra giungono notizie sempre più disastrose per Igor Tudor, ormai prossimo all’esonero dal Tottenham.

Ronaldo Hat-trick vs Tottenham

Aggiornamenti e notizie su Juventus Tudor esonerato dal Tottenham

Temi più discussi: Tottenham, ore contate per Tudor: esonero vicino dopo lo 0-3 nello scontro salvezza; Tudor, incubo senza fine: un grave lutto ha colpito l’ex Juve mentre il Tottenham sprofondava, esonero vicino; Frullatore Juve, 39 formazioni diverse in 42 partite. Ma spicca un indizio di mercato...; Tudor, grave lutto in famiglia: è morto il padre. Il messaggio della Juve: Vicini.

Igor Tudor esonerato dal TottenhamIgor Tudor è stato esonerato dal Tottenham, l’allenatore croato termina dunque questa stagione con il secondo allontanamento dopo quello con la maglia della Juventus. Igor Tudor esonerato dal Tottenha ... juvelive.it

UFFICIALE - Tottenham, Tudor esonerato dagli SpursIl tecnico croato è stato sollevato dall'incarico di allenatore del Tottenham: una decisione che era nell'aria da settimane e che pochi minuti fa è stata ufficializzata. Il comunicato ufficiale parla ... fantacalcio.it

Compagni alla #JUVE , avversari in Nazionale. Chi si qualificherà per il Mondiale La Turchia di #YILDIZ o il Kosovo di #ZHEGROVA #juventus #fifaworldcup2026 @juventus - facebook.com facebook

Coppa Italia Women | La Juventus vince anche al ritorno contro la Fiorentina: è finale! Congratulazioni ragazze! Il racconto del match juve.it/JWomenFiorenti… x.com