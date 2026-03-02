Vlahovic incontra i dirigenti della Juventus per il rinnovo | a che punto è la trattativa riaperta

La Juventus ha incontrato i rappresentanti di Vlahovic per discutere del rinnovo contrattuale. Si tratta del primo confronto tra le parti dopo la riapertura della trattativa, che ha portato a un certo interesse da entrambe le parti. Tuttavia, il nodo principale rimane ancora legato all’ingaggio del giocatore. La discussione prosegue senza ulteriori dettagli trapelati.

Primo incontro tra Juventus ed entourage di Vlahovic per il rinnovo: c'è apertura, ma resta il nodo ingaggio. E intanto il serbo prepara il rientro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativaLa vigilia di Roma–Juventus, in casa bianconera, offriva tre scenari: il futuro di Luciano Spalletti tutto da scrivere (il rocambolesco pareggio per...

Rinnovo Spalletti, a che punto è la trattativa? Svelata la posizione del tecnico della Juve sul prolungamentoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

Altri aggiornamenti su Vlahovic incontra

Vlahovic incontra i dirigenti della Juventus per il rinnovo: a che punto è la trattativa riapertaLa notizia, nelle ultime ore, ha preso una direzione precisa: la storia tra Juventus e Vlahovic non è ancora arrivata ai titoli di coda. Quello che sembra un addio certo, adesso non è più così certo. fanpage.it

Rinnovo Vlahovic-Juventus, c’è la svolta: incontro con la dirigenza!Arrivano in più novità importantissime da Sky Sport: è andato in scena un primo incontro tra la dirigenza della Juventus e Vlahovic. Si è registrata in questo summit la totale apertura del giocatore ... fantamaster.it