Bremer Kalulu e Holm out per Juve Como | come cambia la difesa La scelta di Spalletti

. Così il tecnico ridisegnerà la linea arretrata. La notizia è ormai ufficiale: la Juventus dovrà fare a meno di Pierre Kalulu per la sfida contro il Como. La FIGC ha infatti respinto l’istanza di grazia inoltrata dal club bianconero per «acclarata ingiustizia», confermando la squalifica maturata dopo il contestato rosso nel Derby d’Italia, causato dalla simulazione di Alessandro Bastoni. Per Luciano Spalletti si tratta di un colpo durissimo, che si aggiunge al forfait già annunciato di Gleison Bremer: il brasiliano, pur non avendo riportato lesioni negli accertamenti al J-Medical, verrà preservato per evitare rischi inutili.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juve Roma: come cambia la difesa di Spalletti con il rientro dal 1? di Bremer. Il tecnico la ridisegna così

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: «Bremer non sarà della partita, David è convocato. Quello di Kalulu è un atto dovuto della società»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Kalulu e Holm out, dubbio Bremer: chi gioca in difesa nella Juventus e la probabile formazione contro il Como; Kalulu squalificato e Bremer acciaccato: Spalletti cambierà la difesa col Como, 2 opzioni di formazione; Juve, Bremer e David ancora a parte: in dubbio per il Como; Bremer e David, le condizioni verso Juve-Como: le ultime dalla Continassa.

Juventus, difesa da inventare contro il Como: out Bremer e Kalulu, tocca a Gatti. Dubbio CabalDomani pomeriggio la Juventus ospiterà il Como in una gara fondamentale per la corsa per la Champions League. Tuttavia Spalletti avrà diversi problemi da risolvere soprattutto in ... tuttojuve.com

Contro il Como ancora in forte dubbio David, per l'attacco della Juventus c'è OpendaDomani pomeriggio allo Stadium arriva il Como ma la Juventus è senza difesa e senza attacco. Gli infortuni di Bremer e Holm e la squalifica di Kalulu, costringeranno Spalletti a creare un ... tuttojuve.com

Vi piace la maglia a strisce orizzontali della Juve Contro il Como i bianconeri useranno la quarta maglia, un esperimento che non convince tutti. Ecco perché è nata così #Tuttosport #Juventus - facebook.com facebook

SERIE A | Non solo Champions, per Juve e Atalanta 'trappole' Como e Napoli. Dopo lo spareggio flop, l'Inter a Lecce. Milan e Roma possono approfittarne. Il quadro del prossimo turno di campionato. #ANSA x.com