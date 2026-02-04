Questa sera si gioca una partita decisiva in Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Palladino schiera Scamacca come punta, mentre Spalletti risponde con una difesa molto compatta. La sfida si tiene alla New Balance Arena alle 21:00 e può cambiare tutto per le due squadre.

L’ Atalanta di Raffaele Palladino e la Juventus di Luciano Spalletti si contendono l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, nel match in programma giovedì 5 febbraio alle ore 21:00 sul terreno della New Balance Arena. La sfida, che mette di fronte la settima forza del campionato e i bianconeri reduci da una striscia di risultati utili impressionante, rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione di entrambe le formazioni. Mentre la Dea insegue un trofeo che manca in bacheca da oltre sessant’anni, la “Vecchia Signora” punta a consolidare il proprio primato nell’albo d’oro della competizione, forte dei suoi 15 titoli e di una solidità difensiva ritrovata che l’ha portata a subire una sola sconfitta nelle ultime dodici uscite ufficiali. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Atalanta-Juventus, scacco matto alle semifinali: Palladino lancia Scamacca, Spalletti risponde con la difesa blindata



