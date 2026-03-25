juventus gds rinnovo spalletti entro pasqua

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti con la Juventus dovrebbe essere definito entro le festività pasquali. L’accordo prevede un ingaggio di circa cinque milioni di euro e una posizione prioritaria nel mercato. La società bianconera mira a consolidare il rapporto con l’allenatore e a pianificare le prossime operazioni di mercato.

Rinnovo Spalletti alle porte: firma entro Pasqua, ingaggio da 5 milioni e priorità sul mercato La Juventus è pronta a blindare Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’annuncio del prolungamento del contratto del tecnico toscano fino al 2028 è atteso entro Pasqua: restano soltanto da definire alcuni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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