juventus rosa al gran completo per la corsa champions league tutte le opzioni a disposizione di spalletti

La Juventus ha completato la rosa, pronta per la corsa al quarto posto che garantisce la qualificazione alla Champions League. La squadra è al completo e a disposizione di Spalletti, che potrà contare su tutte le opzioni disponibili per le prossime partite. La formazione si presenta senza assenti, offrendo diverse possibilità di formazione per i match a venire.

La rosa della Juventus è al gran completo per la corsa al quarto posto valevole per la Champions. Tutte le opzioni a disposizione di Spalletti. La Juve si prepara alla volata finale della stagione con una notizia fondamentale: l’infermeria è finalmente vuota. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti potrà affrontare le ultime otto giornate con una squadra completa, grazie ai recuperi di Arek Milik e Dusan Vlahovic. A questi si aggiunge il rientro in gruppo di Emil Holm, offrendo all’allenatore soluzioni che erano mancate durante tutto il campionato. CONTINASSA JUVE LIVE La rincorsa al quarto posto, attualmente occupato dal Como, riparte il 6 aprile contro il Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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