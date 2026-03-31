Juventus | la rosa di Spalletti
Dopo la pausa per le nazionali, l’allenatore si trova con una rosa molto ampia, una situazione che non si verificava dall'inizio della stagione 202526. Mancano otto partite alla fine del campionato e la squadra si prepara a gestire le scelte di formazione in un contesto di grande abbondanza di giocatori. La rosa comprende diversi elementi disponibili per le prossime sfide.
Con la sosta per le nazionali alle spalle e otto giornate ancora da giocare, Luciano Spalletti si ritrova tra le mani una rosa extralarge, una situazione che non si vedeva dall’inizio della stagione 202526. I rientri di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik (entrambi utilizzati nei minuti finali contro il Sassuolo) L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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