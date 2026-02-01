La Juventus ci prova per Icardi | ritroverebbe Spalletti che all’Inter lo mise fuori rosa e gli tolse la fascia da capitano
La Juventus si muove per portare Mauro Icardi in squadra. La trattativa è in corso, e potrebbe riaccendere la collaborazione tra l’attaccante e Luciano Spalletti. L’allenatore toscano potrebbe riavere il suo ex giocatore, che all’Inter lo mise fuori rosa e gli tolse la fascia da capitano. La decisione dipende ora dalle trattative tra i bianconeri e i rappresentanti di Icardi.
Luciano Spalletti potrebbe riaccogliere Mauro Icardi. E no, non siamo tornati indietro di sette anni, ma parliamo di strettissima attualità. La Juventus ha infatti chiesto informazioni per l’attaccante del Galatasaray – prossimo avversario proprio dei bianconeri nel playoff di Champions League – visto che per Kolo Muani non arrivano aperture e la chiusura del calciomercato è imminente. Una trattativa come le altre, se non fosse che tra Mauro Icardi e Luciano Spalletti c’è un precedente del 2019, all’Inter, non proprio amichevole. Ai tempi Icardi era il calciatore più rappresentativo dell’Inter, che viveva anni bui, senza trofei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
