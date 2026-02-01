La Juventus ci prova per Icardi | ritroverebbe Spalletti che all’Inter lo mise fuori rosa e gli tolse la fascia da capitano

Da ilfattoquotidiano.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si muove per portare Mauro Icardi in squadra. La trattativa è in corso, e potrebbe riaccendere la collaborazione tra l’attaccante e Luciano Spalletti. L’allenatore toscano potrebbe riavere il suo ex giocatore, che all’Inter lo mise fuori rosa e gli tolse la fascia da capitano. La decisione dipende ora dalle trattative tra i bianconeri e i rappresentanti di Icardi.

Luciano Spalletti potrebbe riaccogliere Mauro Icardi. E no, non siamo tornati indietro di sette anni, ma parliamo di strettissima attualità. La Juventus ha infatti chiesto informazioni per l’attaccante del Galatasaray – prossimo avversario proprio dei bianconeri nel playoff di Champions League – visto che per Kolo Muani non arrivano aperture e la chiusura del calciomercato è imminente. Una trattativa come le altre, se non fosse che tra Mauro Icardi e Luciano Spalletti c’è un precedente del 2019, all’Inter, non proprio amichevole. Ai tempi Icardi era il calciatore più rappresentativo dell’Inter, che viveva anni bui, senza trofei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la juventus ci prova per icardi ritroverebbe spalletti che all8217inter lo mise fuori rosa e gli tolse la fascia da capitano

© Ilfattoquotidiano.it - La Juventus ci prova per Icardi: ritroverebbe Spalletti, che all’Inter lo mise fuori rosa (e gli tolse la fascia da capitano)

Approfondimenti su Juventus Icardi

Inter, Ranocchia: “La fascia di capitano a Icardi mi fece male, Stankovic mi aiutò a rifiutare la Juventus”

Ora è chiaro perché Spalletti ha elogiato l’ex nemico Icardi: lo vuole alla Juventus (lo dice Di Marzio)

La Juventus si muove per Icardi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Icardi

Argomenti discussi: Ritorno di fiamma per Kolo Muani: la Juventus ci (ri)prova, gli aggiornamenti; La Juve ci prova per Benzema! I bianconeri sull'ex Pallone d'Oro; Monaco-Juventus 0-0, le pagelle: Koopmeiners (5) in affanno, Openda (5,5) ci prova, Yildiz (5,5) insufficiente; Benzema alla Juve? Thuram ci prova: Se vuole venire...

la juventus ci provaJuventus, con il Napoli una prova di maturitàI bianconeri questa sera ospiteranno allo Stadium il Napoli dell'ex Conte. Per Locatelli e soci la partita è una sorta di esame di maturità per capire se la Juventus è tornata grande. fantacalcio.it

la juventus ci provaBenzema alla Juve? Thuram ci prova: Se vuole venire...Le dichiarazioni di Thuram e Yildiz dopo la roboante vittoria della Juventus contro il Napoli. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.