Juventus | la difesa trema?

La Juventus sta affrontando un cambiamento significativo nella linea difensiva in vista della stagione 2026. Gleison Bremer, che fino a poco tempo fa era considerato un elemento fondamentale e incedibile, non lo sarebbe più. La società avrebbe deciso di valutare eventuali offerte e avrebbe fissato un prezzo di circa 60 milioni di euro per la sua cessione.

La Juventus sta vivendo un vero e proprio ribaltone difensivo in vista dell’estate 2026. Gleison Bremer, fino a poche settimane fa considerato intoccabile e pilastro della retroguardia, non è più incedibile e la società avrebbe aperto alla cessione fissando un prezzo intorno ai 60 milioni di euro. La notizia, emersa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la difesa trema? Articoli correlati Leggi anche: Juventus-Lazio, l’Allianz trema: Spalletti cerca il riscatto con il rebus difesa e l’opzione Koopmeiners Leggi anche: Inter Arsenal pagelle: Luis Henrique peggiore in campo. Trema la difesa NON CI CREDO! Scambio FOLLE tra Juve e Milan: l'Italia trema! Aggiornamenti e notizie su Juventus la difesa trema Discussioni sull' argomento La Juve adesso trema: Liverpool e Man Utd disposti a follie per Kalulu. Juventus, allarme difesa: troppi gol subiti mettono a rischio la Champions LeagueJuventus, allarme difesa: troppi gol subiti mettono a rischio la Champions League In casa Juventus c’è un tema centrale che sta alimentando il dibattito: la fase difensiva. Se ... tuttojuve.com Juventus, Spalletti ha blindato la difesa: la mossa decisiva per restituire sicurezza al repartoJuventus, Spalletti è riuscito a blindare la difesa anche con la decisione di puntare forte su Perin. Ecco le ultime sulle mosse del tecnico La ricerca di una nuova identità tattica sembra aver finalm ... juventusnews24.com