Juventus-Lazio l’Allianz trema | Spalletti cerca il riscatto con il rebus difesa e l’opzione Koopmeiners

Questa sera l’Allianz Stadium si riempie di tensione. Juventus e Lazio si sfidano in un match che può cambiare il corso della stagione di entrambe le squadre. Spalletti prova a trovare la soluzione giusta per la difesa, ancora in crisi, e valuta l’opzione Koopmeiners come possibile sorpresa. Sarà una partita da non perdere, con tanto in palio per il futuro delle due formazioni.

L’ Allianz Stadium si prepara a ospitare il crocevia della stagione per Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, con il posticipo tra Juventus e Lazio che stasera, alle ore 20:45, chiuderà il sipario sulla domenica di Serie A. I bianconeri scendono in campo con l’obbligo di cancellare le scorie della recente eliminazione in Coppa Italia subita per mano dell’Atalanta, cercando punti vitali per una classifica che scotta. Di fronte, una Lazio rinvigorita dal successo pirotecnico contro il Genoa e decisa a bissare lo sgambetto dell’andata, quando l’ 1-0 dell’Olimpico sancì la fine dell’era Tudor sulla panchina di Madama, aprendo di fatto il nuovo corso tecnico attuale.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Domenica sera all’Allianz Stadium si gioca uno dei match più attesi della 24ª giornata di Serie A.

Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvJuventus-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. sassarinotizie.com

Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Conceiçao, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Nuno Tavares e RatkovJuventus-Lazio è la gara che, all'Allianz Stadium, chiude la domenica di Serie A in posticipo: le scelte di formazione di Luciano Spalletti e dell'ex Maurizio Sarri. goal.com

Domani sarà il giorno di Juventus-Lazio, una gara che ai tifosi bianconeri rievocherà senza alcun dubbio quella serata del 16 maggio 2022 Una sfida ricordata non per il risultato, ma perché è stata l'ultima di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala da giocatori dell facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Lazio x.com