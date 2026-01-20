Inter Arsenal pagelle | Luis Henrique peggiore in campo Trema la difesa

Nell'analisi delle pagelle dell'Inter contro l'Arsenal, si evidenzia una prestazione complessiva deludente, con Luis Henrique tra le peggiori in campo. La squadra di Cristian Chivu ha subito una sconfitta per 1-3, evidenziando alcune criticità difensive. Questa partita offre spunti di riflessione sulle aree da migliorare per l'Inter in vista delle prossime sfide.

Inter Arsenal pagelle. Gli uomini di Cristian Chivu perdono contro l’Arsenal con un risultato di 1-3. Migliore in campo Sucic, autore della rete. Malissimo Luis Henrique. Difesa da rivedere. Inter Arsenal: le pagelle degli uomini di Chivu. Sommer 5 Mai incisivo, mai determinate. Sull’1-3 ci mette il guanto, ma senza successo. Acerbi 5 Torna titolare e fatica. È lui o Akanji che perde Gabriel Jesus sul secondo gol? Anche su quella dell’1-3 non riesce a coprire. Akanji 6 Giusto al momento giusto. Anche lui in parte responsabile della seconda rete di Gabriel Jesus, ma comunque una prestazione più che sufficiente.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Pagelle Verona Inter, Luis Henrique il peggiore in campo per il CorSport: bocciatura anche per Lautaro!

Leggi anche: Inter Venezia pagelle: Thuram il migliore. Rimandato Luis Henrique

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Le pagelle di Udinese-Inter 0-1: Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito coppia del gol, delude Karlstrom; Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Inter-Napoli 2-2, le pagelle nerazzurre: Akanji fatica, Mkhitaryan entra bene; Inter, la Pi-La è carica: il graffio di Lautaro (su assist di Pio) stende l'Udinese.

Pagelle LIVE Inter-Arsenal: voti e giudiziLAUTARO MARTINEZ 6 – Lotta da capitano vero, ma soprattutto trova giocate di grande qualità che mandano in porta i compagni. Nel secondo tempo crolla fisicamente e Chivu se ne accorge. DAL 63? PIO ... passioneinter.com

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEMartín Zubimendi è il giocatore dell'Arsenal che ha effettuato più line-breaking passes (46, passaggi che tagliano almeno una linea di pressione avversaria) e più passaggi che superano la linea ... sport.sky.it

Botta e risposta tra Inter ed Arsenal: al 18’ Sucic trova il gol del pari, ma al 30’ Gabriel Jesus riporta avanti l’Arsenal #InterArsenal 1-2 - facebook.com facebook

#Inter 1-3 #Arsenal : Viktor Gyokeres #InterArsenal #INTARS #Calcio #UCL x.com