Questa sera l’Aston Villa affronta il Lille negli ottavi di finale di Europa League, con calcio d’inizio alle 21 davanti al pubblico di casa. Douglas Luiz è al centro dell’attenzione, poiché la Juventus aspetta il suo possibile riscatto. La partita rappresenta un momento importante per la squadra inglese e per il futuro del centrocampista brasiliano.

Questa sera l’Aston Villa scenderà in campo per gli ottavi di finale di Europa League contro il Lille, davanti al proprio pubblico alle ore 21. Una sfida europea che potrebbe pesare non solo sul percorso stagionale dei Villans, ma anche sul futuro di Douglas Luiz. Ritorno al passato e impatto positivo con l’Aston Villa. Nonostante un avvio di stagione incerto con il Nottingham Forrest, il brasiliano sta trovando continuità con la maglia dell’Aston Villa. Da gennaio il centrocampista ha giocato 9 partite, di cui 8 da titolare, e segnato una rete contro il Chelsea, che aveva mostrato interesse nei sui confronti durante il mercato invernale. Al momento la squadra di Birmingham può ritenersi soddisfatta del rendimento del calciatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Douglas Luiz, la Juventus attende il riscatto: il futuro all’Aston Villa passa dalla Champions

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