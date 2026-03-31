Juventus esonero Tudor dal Tottenham | chi è durato meno in Premier?

Igor Tudor è stato esonerato dal Tottenham dopo appena 44 giorni alla guida della squadra. La sua esperienza sulla panchina del club inglese è durata meno di due mesi, rendendola una delle gestioni più brevi nella Premier League. Nonostante la brevità, il suo incarico si inserisce tra le più corte nella storia del calcio inglese.

Nonostante l’esonero dopo solo 44 giorni, l’esperienza di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham non è stata la più breve della Premier. I 44 giorni di Tudor Igor Tudor è stato esonerato dal Tottenham. Secondo esonero nell’arco di una sola stagione dopo 44 giorni sulla panchina degli Spurs. Cinque partite L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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