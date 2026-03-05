Juventus Tudor nei guai | già a rischio esonero dal Tottenham

Igor Tudor, allenatore della Juventus, si trova in difficoltà dopo un avvio difficile alla guida del Tottenham in Premier League. La sua posizione è a rischio esonero a causa dei risultati insoddisfacenti della squadra inglese. Tudor è tornato in panchina dopo un’esperienza precedente e ora affronta un cammino complicato nel campionato britannico. La situazione inizia a preoccupare i vertici del club.

Un avvio complicato Igor Tudor non sta trovando pace nemmeno in Premier League. Tornato in panchina al Tottenham dopo l'esonero dalla Juventus lo scorso 27 ottobre (subito dopo il ko per 1-0 a Roma contro la Lazio), il tecnico croato è stato assunto come nuovo manager del Tottenham dopo l'esonero

Tottenham, Tudor già a rischio esonero? La situazione potrebbe precipitare, ecco cosa sta succedendo all’ex JuventusCalhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...

Tudor già a rischio esonero al Tottenham? La situazione potrebbe precipitareLa nomina di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham avrebbe dovuto invertire una tendenza negativa in una squadra in difficoltà.

