Juventus Tudor verso l’esonero dal Tottenham

In Inghilterra circolano voci secondo cui Igor Tudor potrebbe essere sollevato dall'incarico di allenatore del Tottenham. La situazione sembra complicarsi, con segnali che indicano una possibile conclusione del suo rapporto con il club. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma le notizie indicano un imminente cambiamento.

Dall’Inghilterra giungono notizie sempre più disastrose per Igor Tudor, ormai prossimo all’esonero dal Tottenham. Come se non bastasse, si è aggiunta la morte del padre sopraggiunta mentre l’ex allenatore della Juventus era ad allenare nella partita persa col Nottingham Forrest per 3-0 in casa. Tottenham, crisi senza fine: Tudor sempre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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