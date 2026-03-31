Juventus è davvero il termometro della Nazionale? Gli ultimi due traumi dell’Italia evidenziano una verità nascosta! L’analisi non lascia dubbi

Negli ultimi tempi, la nazionale italiana ha affrontato due infortuni significativi che hanno coinvolto giocatori della Juventus. Questi episodi hanno attirato l’attenzione sull’eventuale rapporto tra la squadra bianconera e la Nazionale, portando a riflettere sulla loro connessione. Un’analisi approfondita dei casi recenti permette di osservare come gli infortuni dei giocatori della Juventus abbiano avuto ripercussioni sulla selezione azzurra.

di Paolo Rossi Juventus può considerarsi davvero il termometro della Nazionale? I due traumi dell’Italia evidenziano questa verità! L’analisi completa. Hasan Salihamidzic, nel giorno del delicatissimo spareggio tra Bosnia e Italia, ha rispolverato un vecchio adagio del nostro calcio: “ Il termometro del calcio italiano si chiama Juventus. Quando la Signora non è al massimo, anche la Nazionale la segue “.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Se guardiamo alla storia del Novecento e ai trionfi del 1982 o del 2006, il “ blocco Juve” è stato indubbiamente la spina dorsale azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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