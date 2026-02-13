Probabili formazioni Inter Juventus Chivu riflette | gli ultimi dubbi in vista del Derby d’Italia

Chivu sta pensando alle possibili scelte di formazione dell’Inter prima del Derby d’Italia, una partita decisiva per la corsa scudetto. La sfida tra nerazzurri e Juventus si avvicina, e i tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto sulla linea difensiva. I giocatori si allenano intensamente, cercando di convincere l’allenatore a fidarsi di loro. Questo incontro potrebbe rivelarsi determinante per il proseguo della stagione delle due squadre.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Juventus, i nerazzurri si preparano alla sfida al vertice del campionato di Serie A: Chivu riflette. L’attesa è quasi finita ad Appiano Gentile. Domani sera, la scala del calcio ospiterà uno degli scontri più sentiti di sempre: il Derby d’Italia tra l’ Inter e la Juventus. Per Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida tecnica della compagine meneghina, la sfida rappresenta un passaggio cruciale per le ambizioni tricolore dei suoi ragazzi. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di chi sa di avere il destino nelle proprie mani, cercando di sfruttare il fattore campo in un San Siro che si preannuncia infuocato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Juventus, Chivu riflette: gli ultimi dubbi in vista del Derby d’Italia Approfondimenti su inter juventus Probabili formazioni Atalanta Inter, Esposito insidia Thuram: gli ultimi dubbi di Chivu In vista della partita tra Atalanta e Inter, si fanno strada alcuni dubbi nelle scelte di formazione di Chivu. Probabili formazioni Inter Pisa, due dubbi per mister Chivu: le ultime in vista del match di questa sera A poche ore dall'inizio del match tra Inter e Pisa, l'allenatore Cristian Chivu lavora per definire gli ultimi dettagli della formazione. Ultime notizie su inter juventus Argomenti discussi: Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter; Inter-Juve, le ultime dalle infermerie: Barella scalpita, Conceiçao punta San Siro; Inter-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), classifica Serie A; Sky – Inter, la probabile formazione anti-Juve: l’undici nella testa di Chivu con Sucic in pole. Inter-Juventus, orario e dove vederla in tv e streaming: le probabili formazioni, Lautaro sfida YildizL'attesa sta per finire: il derby d'Italia tra Inter e Juventus è pronto ad andare in scena nella splendida cornice di San Siro. Dopo ... msn.com Probabili formazioni Inter-Juventus: cosa filtra su McKennie, Zielinski e Mkhitaryan. Ok Luis Henrique e YildizProbabili formazioni Inter Juventus - Nella giornata di sabato 14 febbraio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it Chivu prova a spegnere le polemiche arbitrali alla vigilia di Inter-Juventus: "Se l'Italia non va ai Mondiali da due edizioni di fila la colpa non è degli arbitri, ma anche loro possono migliorare, come tutti noi" Poi un messaggio alla concorrenza: "Sono stato scel - facebook.com facebook Le parole di Chivu alla vigilia di #InterJuventus x.com