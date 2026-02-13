Probabili formazioni Inter Juventus Chivu riflette | gli ultimi dubbi in vista del Derby d’Italia

Chivu sta pensando alle possibili scelte di formazione dell’Inter prima del Derby d’Italia, una partita decisiva per la corsa scudetto. La sfida tra nerazzurri e Juventus si avvicina, e i tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto sulla linea difensiva. I giocatori si allenano intensamente, cercando di convincere l’allenatore a fidarsi di loro. Questo incontro potrebbe rivelarsi determinante per il proseguo della stagione delle due squadre.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Juventus, i nerazzurri si preparano alla sfida al vertice del campionato di Serie A: Chivu riflette. L’attesa è quasi finita ad Appiano Gentile. Domani sera, la scala del calcio ospiterà uno degli scontri più sentiti di sempre: il Derby d’Italia tra l’ Inter e la Juventus. Per Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida tecnica della compagine meneghina, la sfida rappresenta un passaggio cruciale per le ambizioni tricolore dei suoi ragazzi. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con la consapevolezza di chi sa di avere il destino nelle proprie mani, cercando di sfruttare il fattore campo in un San Siro che si preannuncia infuocato. 🔗 Leggi su Internews24.com

