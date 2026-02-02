Holm realizza il sogno del piccolo Emil | bianconero fin da bambino La FOTO che fa impazzire i tifosi Juve

Holm ha realizzato il sogno del piccolo Emil, che fin da bambino tifava per la Juve. La foto dell’acquisto che sta facendo impazzire i tifosi bianconeri mostra il sorriso di Holm con la maglia della Juve, un'immagine che ha fatto il giro dei social e ha riacceso l’entusiasmo tra i supporters.

Holm realizza il sogno del piccolo Emil: bianconero fin da bambino. La FOTO del nuovo acquisto che fa impazzire i tifosi Juve. Il passaggio di Emil Holm alla Juventus non è solo un'operazione di mercato strategica per rinforzare la fascia destra di Luciano Spalletti, ma rappresenta anche il coronamento di un lungo percorso sentimentale. Subito dopo l'annuncio ufficiale del suo trasferimento a Torino, l'esterno svedese ha voluto condividere la propria emozione con i tifosi attraverso un post sui propri profili social che ha fatto immediatamente il giro del web. Ad accompagnare le sue prime parole da calciatore bianconero, Holm ha pubblicato uno scatto decisamente evocativo: una foto di se stesso da bambino mentre indossava con orgoglio la maglia della Juventus.

