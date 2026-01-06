Miretti richiesto da mezza Serie A | tutte le squadre che lo vorrebbero e il prezzo fissato dalla Juventus

Miretti, giovane centrocampista della Juventus, è al centro di numerose trattative di mercato. Diverse squadre di Serie A hanno manifestato interesse per il suo acquisto, mentre la Juventus ha stabilito un prezzo di vendita. Questa situazione evidenzia la valutazione del giocatore e le dinamiche di mercato nel campionato italiano, con molte squadre attente a eventuali sviluppi riguardo al suo futuro.

per cedere il suo centrocampista. Il calciomercato di gennaio si accende intorno al nome di Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, classe 2003, è diventato l’ oggetto del desiderio di mezza Serie A, con club pronti a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Ecco il quadro prospettato da Tuttosport. La pista bolognese e l’intreccio con Fabbian. In pole position sembra esserci il Bologna, dove il direttore tecnico Giovanni Sartori è un estimatore di vecchia data del talento di Pinerolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti richiesto da mezza Serie A: tutte le squadre che lo vorrebbero e il prezzo fissato dalla Juventus Leggi anche: Miretti ceduto dalla Juve a gennaio? Fissato il prezzo del centrocampista, Sarri lo vorrebbe alla Lazio Leggi anche: Miretti Lazio, la Juventus ha già fissato il prezzo: a gennaio non verrà ceduto per cifre inferiori a questa! Tutti i dettagli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Miretti, ti vuole mezza Serie A. La Juve fissa il prezzo per la cessione a titolo definitivo - C’è, infatti, mezza Serie A sulle tracce del centrocampista di Pinerolo, che fa gola a diverse società nostrane. tuttosport.com

Miretti, la Spallettata è dietro l'angolo: nuovo ruolo sulla scia di Brozovic per blindarlo alla Juve - Per un allenatore dalla mente creativa e coraggiosa come Luciano Spalletti (copyright del Ceo Damien Comolli) le metamorfosi tecnico- tuttosport.com

Juve, riecco Miretti: duttile e dinamico, può essere il jolly di Tudor - "Se si mette a disposizione può essere un giocatore serio: dipende solo da lui", aveva detto del centrocampista piemontese il tecnico della Juve, dopo averlo apprezzato nei primi allenamenti ... gazzetta.it

Gazzetta: “Miretti è un desiderio espresso da Sarri, ma la Lazio per adesso non è andata oltre la richiesta del prestito mentre la Juve lo considera sacrificabile solo per una vendita da 15-20 milioni”. x.com

Come riportato da #LaNazione, nelle prossime ore tentativo della #Fiorentina per #Miretti. La #Juventus, dal canto suo, non considererebbe #Miretti incedibile, ma non avrebbe intenzione di cedere il ragazzo in prestito. La richiesta dei bianconeri sarebbe di - facebook.com facebook

