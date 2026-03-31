Oggi sono previste le prime visite di ritorno dei due calciatori nazionali alla Juventus, che si preparano ad affrontare la partita contro il Genoa. La squadra si avvicina così alla composizione completa del gruppo, in vista degli allenamenti e delle prossime sfide. Il tecnico Spalletti si prepara a riunire tutta la rosa, che sarà disponibile per le sedute di lavoro.

Rudiger alla Juventus solo senza Bremer: può esserne il sostituto. La situazione Lukaku, torna la clamorosa suggestione Juve: c’è anche lui nella lista dei centravanti. I dettagli Bremer Juve, Gleison è diventato cedibile? Le valutazioni interne e il prezzo fissato dal club Caprile Juve, il portiere della nazionale non è pentito di aver lasciato il Napoli. Che cosa filtra sul suo futuro Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, atteso oggi il rientro dei primi due Nazionali. Quando Spalletti avrà il gruppo al completo

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