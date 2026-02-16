Milan atteso il rientro in gruppo di Saelemaekers | titolare contro il Como? Dipenderà da …
Alexis Saelemaekers tornerà ad allenarsi con il Milan dopo un infortunio, e questa novità potrebbe portarlo in campo contro il Como. La sua presenza nella seduta di oggi potrebbe determinare se giocherà titolare mercoledì sera a San Siro, dove i tifosi attendono con ansia il suo ritorno.
Finora, in stagione, Alexis Saelemaekers ha disputato 26 partite con il Milan tra Serie A (22), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una), con 2 gol e 5 assist al suo attivo in 2.118' sul terreno di gioco. L'ultima presenza in campo, però, risale al 25 gennaio, in occasione di Roma-Milan 1-1, quando è stato sostituito nell'intervallo per il riacutizzarsi di un problema all'adduttore. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato, a tal proposito, come Saelemaekers, che per quel problema lì ha già saltato le trasferte di Bologna e Pisa, abbia lavorato a parte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, oggi Saelemaekers torna in gruppo. Leao spera di giocare dal 1' col Como
Alexis Saelemaekers ha ripreso gli allenamenti con il Milan dopo un infortunio, che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.
Milan, Saelemaekers recuperato: titolare contro la Roma
Il Milan riaccoglie Alexis Saelemaekers, tornato disponibile dopo un infortunio all’adduttore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
