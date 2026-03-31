Juve Vlahovìc più uno | Kolo e Lewandowski le idee per l’attacco

La Juventus sta pianificando il mercato in vista della prossima stagione e pensa di rafforzare l’attacco con un centravanti di alto livello accanto a Dušan Vlahovi?. Per il ruolo sono state avanzate le candidature di Kolo e Lewandowski. La società si sta concentrando anche sulla trattativa per il rinnovo del contratto dell’attuale attaccante.

La Juventus ha le idee chiare per il futuro del proprio attacco. In vista della prossima stagione, il club bianconero vuole affiancare un centravanti di alto livello a Dušan Vlahovi?, sul quale si continua a lavorare con insistenza per il rinnovo contrattuale. Kolo Mania: l’attaccante francese sogna il ritorno in Italia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il reparto offensivo subirà cambiamenti significativi: sia Jonathan David che Loïs Openda sono destinati a lasciare Torino. Per il canadese si attende prima la definizione del futuro di Vlahovi?, mentre per Openda la società è già al lavoro per trovare acquirenti sul mercato. L’obiettivo della Juventus è chiaro: inserire un attaccante di peso, capace di garantire esperienza e gol, completando così il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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