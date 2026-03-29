La Juventus sta pianificando un rafforzamento del settore offensivo con l’obiettivo di creare un reparto competitivo. Tra i nomi sul tavolo ci sono Yildiz, Lewandowski e Kolo Muani, con quest’ultimo già inserito nella rosa attuale insieme a Vlahovic. La società sta valutando diverse opzioni per strutturare un attacco di alto livello, con Yildiz al centro del progetto.

Juve, piano attacco pesante con Yildiz al centro: Lewandowski, Vlahovic e Kolo Muani tutti nella stessa rosa La Juve sta valutando l’ipotesi di rivoluzionare l’attacco puntando su un attacco di grande livello costruito attorno a Yildiz con Lewandowski e Kolo Muani. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero starebbe considerando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, piani per l’attacco: Yildiz, Kolo Muani e Lewandowski

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