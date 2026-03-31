Joao Mario, dopo aver lasciato la Juventus a gennaio con un trasferimento in prestito secco al Bologna, ha parlato di un possibile ritorno ai bianconeri. Attualmente si sta inserendo nella squadra rossoblu sotto la guida di Vincenzo Italiano, conquistando un ruolo da titolare. La sua situazione contrattuale e le dichiarazioni sul futuro alimentano le ipotesi di un possibile ritorno in Piemonte.

Salutata la Juventus durante il calciomercato di gennaio per trasferirsi in prestito secco al Bologna, Joao Mario si è subito inserito nel migliore dei modi nella formazione di Vincenzo Italiano, guadagnando un posto da titolare in rossoblu. Joao Mario (Ansa Foto) – Calciomercato.it Le buone prestazioni del terzino portoghese starebbero convincendo il Bologna a fare un tentativo per provare ad assicurarsi il suo cartellino a titolo definitivo in vista della prossima stagione, ma il laterale non chiude ad un futuro ancora alla Juventus. Salutata la Juventus dopo non aver quasi mai visto il campo sotto la guida di Luciano Spalletti, Joao Mario non chiude alla possibilità di vestire ancora bianconero in ottica futura e, in un’intervista rilasciata ad A Bola, afferma di poter vivere ancora un futuro alla Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Joao Mario apre al ritorno alla Juventus: “Il mio futuro può essere ancora bianconero”

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