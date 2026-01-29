Joao Mario può lasciare subito la Juventus? 3 club di Serie A alla finestra per il portoghese

La Juventus potrebbe perdere Joao Mario in tempi rapidi. Tre club di Serie A sono già pronti a fare un’offerta per il portoghese, che sembra ormai tagliato fuori dal progetto bianconero. La situazione si sblocca rapidamente, e il giocatore potrebbe cambiare squadra già nelle prossime settimane.

