Jazz cafè con Walter Leonardi

Il Jazz Cafè è un evento che propone un ascolto collettivo di musica jazz in un ambiente intimo e accogliente. Durante le sessioni, i partecipanti si immergono nel suono senza parole, condividendo l’esperienza in silenzio. L’iniziativa si svolge in uno spazio dedicato, creando un’atmosfera tranquilla e confortevole per ascoltare musica dal vivo. Walter Leonardi è uno dei protagonisti di queste serate.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Che cosa succede quando l’ascolto diventa un’esperienza collettiva, da condividere in silenzio e nell’intimità di uno spazio confortevole? Succede una cosa che si chiama Jazz Cafè. Il Jazz Cafè riprende l’antica tradizione giapponese dei??????????????????, bar specializzati nell’ascolto meditativo di vinili. Unici in Giappone, questi luoghi sono spazi in cui la musica non è un sottofondo ma il cuore dell’esperienza: un’occasione per condividere il viaggio sonoro insieme ad altre persone, anche portando i propri vinili da casa. Dalle ore 19.00 vi aspettiamo a Campsirago Residenza per il jazz cafè e, alle ore 21. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leonardi nomina a segretario nazionale dei Giovani Democratici con Matteo LeonardiMatteo Leonardi, giovane esponente del Partito Democratico originario del Trentino, è entrato nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici,... Leggi anche: Mary Horan jazz trio: early concert al Charity Café