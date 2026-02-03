Leonardi nomina a segretario nazionale dei Giovani Democratici con Matteo Leonardi
Matteo Leonardi, giovane esponente del Pd del Trentino, è stato nominato segretario nazionale dei Giovani Democratici. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti per l’organizzazione giovanile del partito, che punta a rafforzare la presenza tra i giovani in tutta Italia.
Matteo Leonardi, giovane esponente del Partito Democratico originario del Trentino, è entrato nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile più rappresentativa del partito in Italia. La nomina è avvenuta durante la direzione nazionale dei Giovani Democratici, riunitasi a Roma nella sede di via del Nazareno. A lui è stata affidata la delega alla salute, un ruolo strategico in un momento delicato per il sistema sanitario nazionale. Questo incarico pone a centro dell’attenzione un tema cruciale per le nuove generazioni: la sanità, la salute mentale, la prevenzione e l’accesso alle cure. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Matteo Leonardi
