leonardi nomina a segretario nazionale dei giovani democratici con matteo leonardi

Matteo Leonardi, giovane esponente del Partito Democratico originario del Trentino, è entrato nella Segreteria nazionale dei Giovani Democratici, l’organizzazione giovanile più rappresentativa del partito in Italia. La nomina è avvenuta durante la direzione nazionale dei Giovani Democratici, riunitasi a Roma nella sede di via del Nazareno. A lui è stata affidata la delega alla salute, un ruolo strategico in un momento delicato per il sistema sanitario nazionale. Questo incarico pone a centro dell’attenzione un tema cruciale per le nuove generazioni: la sanità, la salute mentale, la prevenzione e l’accesso alle cure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

