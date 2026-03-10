Giovanni Franzoni si avvicina a Von Allmen nel Prize Money Ranking, cercando di entrare nella top-5. Durante questa stagione, ha ottenuto la sua prima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante e ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La classifica dei premi riflette i guadagni accumulati da entrambi, mentre Franzoni continua a migliorare la sua posizione.

Giovanni Franzoni è esploso nel corso di questa stagione, salendo sul podio per la prima volta in carriera, conquistando la prima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante e meritandosi la medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 24enne bresciano ha vinto il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel, primeggiando in due grandi Classiche della Coppa del Mondo, in due grandi templi del Circo Bianco come la Lauberhorn e la Streif. L’azzurro ha gareggiato per l’ultima volta lo scorso 28 febbraio, chiudendo al quarto posto la discesa libera di Garmisch, e tornerà in scena questa settimana per affrontare le tre gare previste a Courchevel (due superG e una discesa libera). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni tallona Von Allmen nel Prize Money Ranking: lotta per la top-5, soldi guadagnati e classifica dei premi

