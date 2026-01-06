The Great Beyond | Tutto quello che sappiamo sul ritorno alla regia di JJ Abrams
J.J. Abrams, noto per il suo talento nel creare narrazioni coinvolgenti, torna alla regia dopo alcuni anni. Dopo il suo ultimo lavoro in Star Wars: L’ascesa di Skywalker, si prepara a dirigere un nuovo progetto nel genere fantasy. In questo articolo, analizziamo le informazioni disponibili sul suo ritorno dietro la macchina da presa e le possibili direzioni della sua prossima produzione.
Il ritorno dietro la macchina da presa di J.J. Abrams è finalmente realtà. Dopo anni di silenzio dalla regia di Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019), il “re del mistero” di Hollywood è pronto a stupire il pubblico con un nuovo, ambizioso progetto fantasy. Grazie a un recente aggiornamento della WGA Directory, abbiamo finalmente un titolo ufficiale e nuovi dettagli su quello che promette di essere uno dei film più attesi dei prossimi anni: The Great Beyond. Il Titolo e il Cast Stellare di The Great Beyond. Inizialmente conosciuto con il titolo provvisorio di Ghostwriter, il film è stato ufficialmente rinominato The Great Beyond. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
