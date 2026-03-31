Stasera si svolge a Zenica la partita decisiva tra la nazionale italiana e quella bosniaca, valida per la qualificazione ai Mondiali. L'incontro si tiene in uno stadio con condizioni di degrado, tra erba alta e un’atmosfera tesa, con il supporto di numerosi tifosi locali che sostengono i giocatori bosniaci. La Bosnia si prepara a mettere in atto una strategia difensiva per ostacolare il team italiano.

Stasera l'italia si gioca il Mondiale contro la Bosnia in un clima ostile: stadio degradato, erba alta e una Nazione intera a supporto di Dzeko e compagni L’Italia si prepara alla notte più importante degli ultimi 20 anni, e dovrà farlo in una vera e propria “trappola” post-sovietica. Zenica, la città che ospiterà la finale dei playoff, è colma di architettura U, da cui spunta, come una tana, lo stadio Bilino Polje, teatro della sfida finale per accedere ai Mondiali 2026. Sarà qui, in un gelo artico e in un campo malandato, che gli azzurri si giocheranno il loro destino, insieme a quello di milioni di italiani. Zenica rappresenta il nostro Inferno, l’ultimo scoglio che ci separa dal viaggio in America o da una nuova e possibile esclusione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italia, Zenica ultimo atto per la qualificazione al Mondiale: la Bosnia prepara la “trappola”

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